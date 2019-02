Treviso, anziana costretta a prostituirsi: arrestato un italiano

Condividi

Choc a Treviso dove i carabinieri hanno scoperto che una donna anziana veniva picchiata e costretta a prostituirsi per 5 o 20 euro, lasciando poi però i soldi al suo sfruttatore. Come riporta Marco Filiippi su La Tribuna di oggi a pagina 11, i militari sono stati allertati dalla sorella, insospettita dal via vai di uomini anziani nell’appartamento della congiunta. L’aguzzino era un trevigiano di 46 anni che il 14 novembre dovrà essere in aula a rispondere delle accuse di sfruttamento della prostituzione. (t.d.b.)

(ph: HBRH – Shutterstock)