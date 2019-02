Venezia, Brugnaro: «ormeggiare Grandi Navi in mare? Follia»

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a margine di un incontro con l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, ha espresso perplessità sull’ipotesi che il governo possa decidere di obbligare le Grandi Navi ad ormeggiare in mare, per non farle entrare in laguna. «A Venezia vogliono ormeggiare le GrandiNavi – ha scritto su Twitter – con migliaia di persone a bordo, in mare. Follia. Quando me lo diranno ufficialmente risponderò ufficialmente. Il lavoro – ha aggiunto – non si crea per decreto, ma per decreto si può distruggere».

«Non possiamo smontare la nostra filiera industriale. A Venezia non molleremo di un centimetro. Sulle fabbriche e sul lavoro non si scherza. Essere qui è una testimonianza forte nei confronti di un governo che mette in discussione la meritocrazia.Non sappiamo Bono cosa voti, ma sappiamo che è una persona brava. Governo del cambiamento sì – conclude Brugnaro – ma in peggio». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)