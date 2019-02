«Autonomia al palo, Consiglio veneto manifesti a Roma»

Condividi

«Tutto il Consiglio regionale manifesti davanti a Palazzo Chigi contro l’ostruzionismo sull’Autonomia del Veneto». A proporlo è Stefano Casali, consigliere di Centro Destra Veneto, che prende posizione «dopo i gravi ritardi e gli accordi disattesi da parte del Governo verso i veneti: a un anno e mezzo dal voto, giustamente e opportunamente voluto dal Governatore Zaia – spiega in una nota – l’autonomia sembra sempre più fuori dai radar. Ciò potrebbe avere anche dei profili eversivi, tenuto conto che la stessa è stata chiesta nell’esatto rispetto della Costituzione. Apprezzo l’idea dell’amico Marino Finozzi che ha proposto una grande iniziativa di Piazza alla quale daremo tutto il nostro supporto organizzativo. Tutti i Consiglieri regionali bipartisan non possono più accettare passivamente questi ritardi; in tempi rapidissimi esprimano tale disagio concretamente a Roma. Auspico che i parlamentari del Veneto e della Lombardia, rappresentanti di circa 15 milioni di italiani, siano pronti a far cadere il Governo qualora capissero che manca una volontà seria di attuare l’autonomia».

«Sono pronto fin da subito a raccogliere le adesioni e rendere pubblico chi aderirà all’iniziativa – aggiunge Casali -. Oggi esponenti come i sindaci Orlando e De Magistris, presidenti di Consigli regionali come Miccichè, stanno cantando vittoria. Persone che hanno fatto del no al progetto autonomista un baluardo della loro azione politica e forse un modo per conservare privilegi e incredibili sprechi e diseguaglianze che da anni caratterizzano alcune amministrazioni del Sud Italia. Servono azioni forti e di forte impatto, occorre mobilitare la buona politica e i cittadini per dar voce alle istanze e alle richieste dei nostri territori. Sarà anche l’occasione per verificare realmente qual è la vera posizione di molti amministratori che in Veneto si dichiarano assolutamente favorevoli all’Autonomia, mentre colonnelli, ex ministri, dirigenti e ras dei loro stessi partiti nel meridione contestano e ostacolano il percorso autonomista». (r.a.)

(Ph. Consiglio Regione Veneto)