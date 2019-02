Gentilini: «con M5S Lega snaturata, Salvini torni da Berlusconi»

Condividi

Torna a parlare Giancarlo Gentilini, ex sindaco “sceriffo” di Treviso e, in Veneto, personalità di spicco della Lega. In un’intervista al Giornale Gentilini definisce «innaturale» il matrimonio tra Lega e M5S. «La base non vuole questa alleanza – spiega -. I leader si devono rendere conto che noi dobbiamo stare dove siamo sempre stati.Noi siamo destra e dobbiamo stare a destra. Nel vecchio centrodestra con Silvio Berlusconi, con Giorgia Meloni. Dobbiamo fare ritorno a casa. Anche sull’autonomia dobbiamo tornare a farci sentire.Rompiamo con questi qua – aggiunge – e torniamo al voto. Sfondiamo dappertutto. Sud, Nord, Centro». Infine, due battute sulla legittima difesa, che Salvini promette sarà approvata entro marzo: «la legge è troppo tiepida. La discrezione di decidere se la difesa è legittima rimane sempre al magistrato. La legge – conclude Gentilini – non deve essere interpretata da nessuno. Niente magistrati. Solo legge». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)