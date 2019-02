Pfas nel sangue, Regione Veneto: «plasmaferesi funziona»

Condividi

La Regione Veneto scrive al ministero della Salute per comunicare l’esito positivo dei test sulla plasmaferesi, ovvero il procedimento tramite il quale il sangue viene «pulito» dalle sostanze nocive come i Pfas. Come riporta Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 8, lo studio condotto dal professor Santo Davide Ferrara dell’Università di Padova per conto della Regione giunge alla conclusione che la plasmaferesi non è nociva, anche se consiste nell’introduzione di sostanze perfluoro alchiliche, e andava proseguita, dato che è in grado di abbattere di oltre un terzo il livello di Pfoa e Pfos. Invece il ministero l’ha interrotta nel dicembre 2017.(t.d.b.)