Verona e Venezia, rifiuti del Sud nei capannoni veneti

Condividi

Linkedin email

La Polizia di Stato ha stroncato un traffico illecito di rifiuti nel Nord Italia. Le indagini sono partite da un incendio divampato nell’ottobre 2018 in un’azienda milanese. L’attività investigativa ha portato all’individuazione di una vasta rete operativa in tutta Italia che gestiva abusivamente «ingenti quantitativi di rifiuti speciali, costituiti prevalentemente da rifiuti indifferenziati urbani, per non meno di 37.000 metri cubi». Come una montagna di rifiuti grande come un campo di calcio e alta 5 metri. Le società coinvolte, nove in tutto, «operavano principalmente nel Nord Italia, sull’asse lombardo-veneto e, tramite intermediari complici che agivano sul territorio, provvedevano al reperimento dei rifiuti da parte di varie aziende conferenti».

I rifiuti «non venivano regolarmente smaltiti presso i siti autorizzati, bensì accumulati ed abbandonati all’interno di vasti capannoni» affittati da società terze intestate a prestanome. Il profitto illecito «è quantificabile in non meno di un milione di euro». L’attività investigativa ha consentito di individuare, oltre al sito milanese, anche altri capannoni a Fossalta di Piave (Venezia), Verona San Massimo e Meleti (Lodi). Gran parte dei rifiuti proverrebbe dal sud Italia (Salerno e Napoli). È stato eseguito il sequestro preventivo di più di un milione di euro, presunto profitto del reato di traffico illecito di rifiuti, oltre al sequestro preventivo dell’intero capitale di sei società e il sequestro preventivo, ai fini di confisca, di 13 mezzi pesanti, tra cui autocarri, rimorchi e muletti. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)