Mestre, scoperte case a luci rosse di “lusso”: arrestate tre cinesi

Nei giorni in cui è tornato in auge il dibattito sulla riapertura delle case chiuse, con il ministro e leader leghista Matteo Salvini che si dice favorevole e la Regione Veneto che prepara un albo professionale per le prostitute, i carabinieri di Mestre hanno scoperto un racket sviluppato tra le Marche e il Veneto. A Mestre sono state scoperte case a luci rosse “di lusso”, dove le prestazioni sessuali delle ragazze sfruttate potevano arrivare a costare fino a 500 euro. In manette sono finite tre donne cinesi. I militari sono arrivati a scoprire l’organizzazione partendo dagli annunci di sesso online. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgazzettino)

(ph: Shutterstock – Mindof)