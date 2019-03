Case chiuse, superare la Merlin: pronta la legge Bitonci

Condividi

La chiusura e riapertura delle case chiuse in Italia passa per Padova. A chiuderle fu infatti la cosiddetta legge Merlin nel 1958, promulgata dalla socialista e appunto padovana Lina Merlin. La nuova legge per la loro riapertura potrebbe portare il nome del leghista Massimo Bitonci, sottosegretario all’economia ed ex sindaco della città del Santo. Come riporta Claudio Malfitano sul Mattino di oggi a pagina 18, secondo la proposta di legge di Bitonci verrebbe vietata la prostituzione in strada, punibile con multe da 1000 a 10 mila euro, e consentita quella in casa, ma solo dopo la comunicazione al questore e la presentazione di un certificato medico sull’assenza di malattie sessualmente trasmissibili.

Non sarà inoltre possibile aprire case chiuse in palazzi residenziali e continuerà ad essere severamente punita la prostituzione minorile. Infine la novità più importante, cioè la tassazione dei redditi derivanti da questa attività mediante imposta sostitutiva. Dopo le parole favorevoli di Matteo Salvini e la proposta in Veneto di istituire un albo professionale per le prostitute, potrebbe accelerarsi il procedimento. «È una proposta seria che punta a togliere lo sfruttamento ed il degrado – spiega Bitonci – e dare dignità a degli invisibili».