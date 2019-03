Primarie Pd, la denuncia: «svastiche e scritte fasciste nel Veneziano»

Condividi

Linkedin email

Il segretario del circolo democratico di Campalto (Venezia) Lionello Pellizer denuncia un «atto d’odio» nei confronti del Partito Democratico in occasione delle primarie, che si svolgono oggi. Al seggio sono infatti apparse svastiche e scritte inneggianti a Mussolini ed è stata fatta intervenire la Digos. «Un atto di odio e di disprezzo nei confronti della libertà di opinione e della prassi democratica che, volenti o nolenti, in Italia e nel Veneto il Pd riesce a esprimere – ha commentato il segretario regionale Alessandro Bisato -. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al circolo di Campalto, al segretario Pellizzer e a tutti i militanti. La risposta migliore, in questi casi è su entrambi i fronti giudiziario e politico, di denuncia alle autorità e di partecipazione alle elezioni primarie». «Un gesto d’inciviltà politica, una provocazione che si inserisce in un clima di intolleranza che c’è nel Paese – aggiunge il deputato veneziano Nicola Pellicani -. Anche i fascisti si sentono più protetti». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Nicola Pellicani)