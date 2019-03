Spiagge sicure, Salvini scrive ai sindaci: «operazione rafforzata»

Condividi

Linkedin email

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera ai 100 sindaci d’Italia dei Comuni balneari per annunciare il rafforzamento dell’operazione “spiagge sicure“. «Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia ed è anche la prima a compiacersi per il grande rafforzamento dell’operazione spiagge sicure – commenta il presidente della regione Veneto Luca Zaia – che, come specificato nella lettera inviata ai Sindaci dei cento Comuni interessati dal Ministro Salvini combatterà con rinnovato vigore abusivismo, illegalità e contraffazione sulle spiagge. Dei 70 milioni di presenze turistiche che fanno del Veneto il leader italiano delle vacanze – aggiunge Zaia – 32 milioni si registrano sulle spiagge, un dato che fa capire meglio di ogni discorso il rilievo di Spiagge Sicure per il nostro territorio, i nostri operatori turistici, i nostri commercianti, i nostri ospiti, che sono la nostra ricchezza e hanno il diritto di godersi la loro vacanza in assoluta tranquillità, senza essere importunati sulle spiagge». (t.d.b.)