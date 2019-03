Condividi

Il deputato bellunese di Fratelli d’Italia Luca De Carlo interviene in maniera critica in un comunicato sulla decisione del consiglio regionale di ritirare la proposta di legge sugli abbattimenti dei lupi per contenere la loro presenza nelle montagne del Bellunese, del Vicentino e del Veronese, in attese di un’eventuale legge nazionale in merito. Il ritiro della proposta di legge è stata invece accolta con gioia dal consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. «Si è scelto ancora una volta di non decidere. Siamo di fronte all’ennesimo rimpallo di responsabilità – afferma De Carlo – che si gioca sulla pelle degli allevatori: la responsabilità certo è europea e nazionale, e tocca al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenire sul piano lupo nazionale; ma è un ministro alleato del governatore del Veneto, Luca Zaia, che martedì ha dimostrato la sua non-intenzione, o il disinteresse, a chiudere questa partita».

«Ormai quotidianamente – aggiunge De Carlo – sentiamo e leggiamo di predazioni di lupi sulle Dolomiti, ad Asiago, in Lessinia, ai danni degli allevatori di montagna: siamo ormai a 500 attacchi registrati. Se i lupi, invece che asini o pecore in montagna, attaccassero viti di prosecco in pianura, forse ci sarebbe un impegno diverso da parte della Regione…Il dietro-front di ieri dimostra ancora una volta la lontananza di Venezia dalle aree marginali come la montagna e il Bellunese, che necessita di un’attenzione diversa, “delocalizzata” e più vicina al territorio. In Europa si contano oltre 20mila lupi – prosegue ancora il deputato – , non possiamo più parlare di rischio estinzione, e si è arrivati a questi numeri perché in molti territori non ci sono state adeguate misure di contenimento. I cani da guardiania e le reti elettrificate in questi anni non hanno dato i risultati attesi. Non parliamo poi dell’impossibilità di recintare un pascolo di montagna. Non sono per un approccio oltranzista, e non sono un cacciatore, ma parlo da difensore degli allevatori, una categoria che anche per colpa del lupo sta soffrendo, e sulla quale si abbattono in continuazione problemi come quelli legati al maltempo o ai ridicoli prezzi del latte. Bisogna prendere una decisione – conclude De Carlo – per mantenere il lupo in numeri che non costituiscano un problema per i territori e per le attività». (t.d.b.)

