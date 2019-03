«Banche, decreti rimborsi: il governo dia segnali di vita»

Condividi

«Chiediamo al Governo e al Ministro competente urgenti segnali di vita sulla questione decreti attuativi per i rimborsi che sembrano spariti dall’agenda di Governo dopo il 9 febbraio, ora le parole devono lasciare posto ai fatti». Lo scrive in una nota l’associazione di risparmiatori “Noi che credevamo in BpVi e in Veneto Banca“, in occasione della visita a Roma del commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, oggi in in audizione al Senato per parlare di risparmio. «Inoltreremo nelle prossime ore – informa l’associazione – una richiesta alla commissaria Vestager per poter anche noi essere auditi da lei e descrivere la nostra sofferta vicenda». (r.a.)

(Ph. Imagoeconomica)