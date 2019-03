Gentilini in versione balilla fa infuriare il web

Condividi

«Onori ai difensori del credo fascista! Dio Patria e Famiglia». Con queste parole il figlio dell’ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, ha condiviso su Facebook una foto che immortala il padre in compagnia del nostalgico fascista Ferdinando Polegato, entrambi con addosso il tipico fez diffuso nel Ventennio. La foto, scattata nei pressi del locale di Polegato a Sequals, in Friuli, e pubblicata ormai due giorni fa, è ancora visibile sul profilo di Antonio Gentilini e sta provocando forti polemiche nei confronti del consigliere leghista, che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per il fascismo.