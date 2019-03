Rom e sinti in piazza a Treviso: «giù le mani dalle nostre case»

Condividi

Rom, sinti e caminanti della Marca scenderanno in strada a Treviso per protestare «contro ruspe e sgomberi». La manifestazione indetta dall’associazione “Nazione Rom” è in programma per domani mattina, dalle 11 alle 13, in piazza Indipendenza. Decine di famiglie di Trevignano, Vedelago e Cessalto che rischiano di essere allontanate dai terreni su cui hanno collocato abusivamente le loro case mobili, chiedono una ricollocazione abitativa, usufruendo magari dei fondi strutturali europei.

Come scrive Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto – edizione Treviso e Belluno, dal 2014 l’associazione chiede ai prefetti di organizzare un tavolo di inclusione a livello regionale, ma non è ancora stata accolta dalle autorità. «Coloro che non avranno i requisiti non potranno più stare nel nostro territorio, inoltre intensificheremo i controlli per verificare allacciamenti e ogni altra forma di abusivismo», il commento perentorio del sindaco di Treviso, Mario Conte.

(Ph. Associazione Nazione Rom / Facebook)