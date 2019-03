8 marzo, Moretti: «donne subalterne, rafforziamo lobby femminile»

Condividi

Una nuova rivoluzione culturale contro le discriminazioni e la violenza di genere. È l’appello di Alessandra Moretti, in occasione dell’8 marzo. La consigliera regionale del Partito Democratico ricorda come le donne abbiano mediamente «salari più bassi a parità di mansioni» rispetto agli uomini e pone l’accento sulle vittime uccise da mariti, compagni ed ex. «È sempre troppo poco quello che si fa per contrastare questo fenomeno che non si combatte solo incrementando le pene! Si combatte prima di tutto con una rivoluzione culturale da promuovere nelle scuole, aumentando i fondi per i progetti di formazione sulla parità di genere contro ogni forma di discriminazione».

La condizione femminile nel nostro Paese, aggiunge Moretti, «purtroppo, non avanza ma rischia di retrocedere. Il lavoro è la prima e vera forma di emancipazione sociale per rendere le donne libere dal bisogno e, spesso, libere dalla violenza economica esercitata da parte dei compagni. Ma anche qua c’è tanta strada fare, perché sono sempre gli uomini a decidere sul nostro futuro: se farci fare o no carriera; se aumentarci lo stipendio; se assumerci o licenziarci. Questa condizione di subalternità deve farci riflettere, anche per iniziare davvero ad essere più unite e solidali tra noi, sostenendoci a vicenda e rafforzando la lobby femminile. Buon 8 marzo a tutte». (r.a.)

