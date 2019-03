Festa delle donne. Ma anche gli uomini non se la passano bene

Condividi

Celebrata oggi la giornata della donna – per definizione una festa sessista, giustamente sessista, ma dichiaratamente sessista – vale la pena affrontare la questione maschile, oggi non meno problematica di quella femminile. A scanso di equivoci, non si negano le discriminazioni che subiscono ancora le donne in varie parti del mondo. Ma nei paesi più evoluti si riconosce e cresce il disagio maschile come problema di genere.

Negli Stati Uniti e anche in Europa numerose ricerche hanno accertato che nelle assunzioni e nelle carriere non esistono più pregiudizi di genere per quanto riguarda le capacità e la remunerazione. L’Italia è in ritardo nel prenderne coscienza, ma nella realtà dei fatti queste discriminazioni non esistono più per chi ha meno di quarant’anni. La maggioranza di nuovi medici, magistrati e altri professionisti sono donne. Inchieste e studi sulle discriminazioni delle donne abbondano. Meno conosciute e praticate sono le ricerche sui disagi odierni dei maschi in quanto tali. Nella cultura più elaborata, il femminismo di un tempo, basato sulla discriminazione sociale è stato da tempo sostituito dalle questioni di genere e dal problema della differenza. Non c’è nessuno, nemmeno tra i più conservatori, che nega i diritti delle donne. Al più le incoraggia ad avere ruoli specifici per l’appunto femminili. Se una donna non è d’accordo, non esiste alcuna costrizione né sociale né legislativa che le impedisca di comportarsi come crede.

Il problema, oggi, riguarda più gli uomini a cui sono preclusi dalla società ruoli femminili: in un qualsiasi liceo del continente è meno soggetta a pregiudizi una donna che pratica il pugilato che un uomo che fa nuoto sincronizzato o danza classica. Per non parlare delle affermazioni sessiste contro i maschi, generalmente subite senza che i maschi abbiano il coraggio di reagire. Gli articoli di giornale esprimono tutta la comprensione possibile per la donna, per quella stessa “malattia” che non viene nemmeno presa in considerazione per gli uomini che uccidono le donne e poi si suicidano. Si parla del senso di possesso proprio forse di una società ormai scomparsa e non di malattia mentale e di violenza che i maschi faticano spesso a controllare quando sono malati e che spesso rivolgono anche su se stessi.

Alcuni problemi sono già emersi, tra cui quello dei padri separati, ma si limitano per lo più agli aspetti economici. Non ci si preoccupa troppo di come la tendenza all’affidamento dei figli alle madri (spesso decretate da magistrati donne) abbia ricadute psicologiche negative su molti uomini. Si presume, in contraddizione con la realtà e le aspirazioni delle donne stesse, che dal marito dipenda ancora il mantenimento della famiglia. Un altro esempio sono i risultati scolastici.

Da oltre quarant’anni nel Veneto le donne diplomate sono più numerose dei maschi. Succedeva che i maschi, durante il boom economico trovavano subito lavoro mentre le donne aspettavano, studiando, di trovare marito. La maggiore istruzione ha consentito alle donne di accedere in misura maggiore (il doppio) almeno ad attività impiegatizie e direttive lasciando ai maschi quelle manuali. Non si può presumere che una maggiore istruzione abbia consentito alle donne di gestire meglio le situazioni nel privato e nel pubblico? E la cultura non le ha rese più sensibili e aperte al cambiamento? Non si può pensare che una maggiore istruzione avrebbe consentito agli uomini di superare stereotipi antichi se a quattordici anni non fossero stati subito imprigionati nel lavoro?

Da una ventina d’anni anche le laureate e le dottoresse di ricerca sono più dei maschi: una vera rivoluzione culturale rispetto a mezzo secolo fa quando le donne non studiavano proprio. Considerando tutta la popolazione, nel Veneto abbiamo già 270mila donne laureate a fronte di 216mila maschi, ma tra la popolazione con meno di quarant’anni, la maggiore competitività delle donne appare ancora più netta. I due terzi degli iscritti all’università è femmina, ma tra i laureati le donne sono i tre quarti. Per ogni donna che abbandona gli studi, ci sono più di due uomini. Stando così le cose, non sarebbe opportuno pensare a rendere scuola e università (e società) adatte anche ai maschi?

È possibile che l’assenza di un sistema formativo e scolastico adatto ai maschi induca a comportamenti aggressivi? La violenza maschile è giustamente condannata, ma la si condanna con altrettanta violenza e in modo “maschile”, senza comprensione e senza il tentativo di comprendere e curare. La si spiega ancora con gli stereotipi superati di una cultura che non esiste quasi più. Il fatto che sia in aumento – in tutti i paesi occidentali – non dovrebbe indurre a riflettere sui veri motivi anziché continuare a interpretarla con i parametri di un secolo fa? La scuola nel periodo dell’adolescenza potrebbe riconsiderare programmi e classi miste per interessi ed età tra gli 11 e i 18 anni e ancor più tra i 13 e i 16. Le frustrazioni che maschi ancora immaturi subiscono durante l’adolescenza, costretti nelle stesse classi di ragazze più mature che li dominano può riflettersi per tutta la vita scolastica e in generale. Anche dal punto di vista fisico, un ragazzino costretto per cinque ore di scuola seduto in un minuscolo banco soffre molto di più di una ragazza la quale, essendo più matura ottiene nella media migliori risultati e l’approvazione sociale. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di maschi frustrati.

Per non parlare dei suicidi. I dati sui suicidi sono drammatici per i maschi, ma se ne parla poco o nulla. Per ogni donna che si toglie la vita, ci sono 4 maschi che fanno altrettanto. Non dipende solo da fattori sociali, così come molti altri comportamenti. Non è questo un problema di differenza di genere più importante del fatto che nei ranghi più elevati – alti magistrati, primari, rettori, politici – effettivamente prevalgano ancora i maschi? Ma riguarda poche persone ai vertici di organizzazioni del cui funzionamento le donne sono già pienamente responsabili ai livelli intermedi. Tra l’altro, si tratta anche di una questione di età: alle posizioni elevate si giunge tardi e le statistiche su tutta la popolazione non prendono in considerazione che sta già verificandosi una graduale sostituzione di molti maschi anche nelle posizioni di vertice e nei prossimi dieci/vent’anni lo sarà con maggiore incisività.

Il rischio di non prendere in considerazione il crescente disagio maschile riguarda tutta la società. Quindi è anche questo un problema di cui donne mature e sicure di loro stesse devono farsi carico. Invece di rivendicare diritti ormai acquisiti e una paternalistica (sic!) protezione, dovrebbero cominciare a comprendere i problemi della società nel suo complesso: di maschi e femmine entrambi indissolubilmente parte di una stessa umanità.

