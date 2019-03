Agsm Verona, Croce si difende: «così bloccano fusione con Aim»

Condividi

Linkedin email

Il presidente della società partecipata Agsm di Verona Michele Croce interviene sulla scelta dei membri del consiglio di amministrazione Mirco Caliari (Verona Domani), Francesca Vanzo (Lega), Maurizio Giletto (Battiti), membri della maggioranza di centrodestra del sindaco Federico Sboarina e Stefania Sartori (Pd) dell’opposizione, che hanno votato contro la sua linea affermando di non avere più fiducia in lui. Come riporta Enrico Giardini su L’Arena di oggi il cda si è mosso in questa direzione dopo una relazione del collegio sindacale formato da Tommaso Zanini, Franco Ghinato e Lucia Zocca sulle consulenze e le spese aziendali di Agsm.

«Alla vigilia del processo di aggregazione fra le multiutility del Veneto, a partire da Agsm con Aim, alcuni consiglieri di Agsm hanno accolto le istanze di chi vuole bloccare questo processo, l’unico in grado di garantire l’indipendenza energetica della nostra regione e costi contenuti per le famiglie e imprese, cercando motivi pretestuosi per minare la governance delle multiutility di Verona – afferma Croce, che è anche leader della civica Verona pulita -. È un fatto senza precedenti, gravissimo». Croce si difende anche per quanto riguarda spese e consulenze, ritenendo infondate le accuse. «Le sponsorizzazioni sono calate del 76,6% in due anni – spiega – le spese per consulenze legali del 29,2%, i costi di gestione della holding albanese dimezzati. Tagli di 4,9 milioni in un anno. E le strategie – conclude – sono state tutte condivise con l’amministrazione (Sboarina, n.d.r.)»