Madre bimbo travolto da ubriaco a Marostica: «lo faccio a pezzi»

Parla la madre del bimbo di 14 mesi travolto da un automobilista ubriaco che scappava da un posto di blocco a Marostica (Vicenza) e che è ancora in gravi condizioni. E le sue parole, rilasciate al Corriere del Veneto, sono comprensibilmente di grande rabbia. O la legge lo tiene dentro o lo faccio a pezzi, come lui ha spezzato la gamba di Thiago. Rimpiangerà il giorno in cui è venuto al mondo. Lui ha avuto la faccia tosta di venire vicino a me, e voleva vedere il bambino… Persone come lui devono bere il veleno, non che si beve per poi guidare». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Pietro Dal Santo)