Vaccini, la Grillo gela i no vax: «basta proroghe a scuola»

Il ministro della Salute Giulia Grillo (M5S) smentisce il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul tema dei vaccini. Il leader della Lega infatti aveva chiesto di prorogare il termine ultimo per presentare i certificati di vaccinazione per i bambini. Ma la Grillo in un’intervista a Repubblica afferma: «non capisco il perché di quelle parole, di certo ora non c’era l’urgenza di fare un decreto per togliere l’obbligo. Con Coletto, sottosegretario della Lega, c’è una buona sintonia. Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l’aveva fatta il precedente governo perché non aveva attivato l’Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ancora perché eravamo appena arrivati e restavano le stesse criticità burocratiche. Ora tutti hanno avuto il tempo per mettersi in pari».

La Grillo quindi conferma la linea dei presidi: «senza vaccino non si entra a scuola. Mi dispiace che a suo tempo qualcuno abbia confuso la nostra contrarietà al decreto Lorenzin con una contrarietà ai vaccini» ha aggiunto a proposito delle critiche da parte dei movimenti no vax. «Sul morbillo – spiega infine – bisogna tenere misure obbligatorie. Ma dobbiamo anche lavorare per convincere i cittadini a fare una cosa positiva per la

loro salute, non imporre. E’ imbarazzante che nel nostro Paese siano morti di morbillo degli adulti. Significa che il tema è stato trascurato per troppi anni». (t.d.b.)

