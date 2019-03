Berlusconi: «chi ha fiducia in questo governo è un cog***ne»

Condividi

Linkedin email

Silvio Berlusconi torna alla carica e attacca il governo gialloverde durante il nuovo tour elettorale in Basilicata definendo «coglione» chi li vota. «Svegliatevi. Questo governo è proprio un disastro in tutto. Ora c’è pure il blocco delle opere pubbliche e questo ferma intorno a circa 600 mila addetti. Abbiamo messo l’aeroplano Italia nelle mani di chi non ha mai guidato un aereo… Vedo un grave rischio e pericolo per tutti», rappresentato in particolare dai Cinque stelle e dalla sinistra.

«Leggo numeri che mi fanno andare fuori di testa – continua il Cavaliere -. Non posso pensare che ci sia ancora più di un italiano su due che guardi con rispetto a questo governo pensando che siano persone capaci. Dovremmo essere preoccupatissimi, e, invece, c’è il 50% delle persone che non è preoccupato. Italiani, svegliatevi, aprite gli occhi, guardatevi nello specchio e domandatevi: “Sei un coglione o una persona intelligente?”. Risposta: “Sei un coglione”».

Poi Berlusconi ha commentato l’attentato in Nuova Zelanda, dove sono state uccise 49 persone in due moschee. «Uno scontro di civiltà? Non lo so, è la follia che circola nel mondo. Internet la fa da padrone, tutti possono dire e leggere stronzate li, anche quelle che riguardano l’Islam. Che dio ce la mandi buona…». Infine ha parlato della Cina che ha definito «un Paese comunista e totalitario, un regime politico ed economico, non un libero mercato che ha un programma di egemonia su tutto il mondo. La Cina dovrebbe fare paura a tutti – ha concluso -. Vedo nel futuro dei miei figli, dei miei nipoti e di tutti i cittadini un grave rischio, un pericolo. Dobbiamo difendere i nostri valori occidentali che sono la democrazia, il libero mercato e la libertà che è padre e madre di tutti i diritti contro una strategia di egemonia molto pericolosa. dobbiamo difendere questi valori rispetto a un Paese comunista e totalitario che non sa cosa sono i diritti dei cittadini». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)