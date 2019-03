Fedriga ricoverato per varicella, Burioni: «adulti vaccinatevi»

Condividi

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato ricoverato in ospedale a causa della varicella. La notizia non è passata inosservata dal noto immunologo Roberto Burioni, che sul sito Medicalfacts.it ha colto la palla al balzo per rimarcare l’importanza delle vaccinazioni anche per gli adulti. «Questa volta io non mi rivolgo ai genitori e non vi scrivo neanche la solita tiritera, su quanto sia importante vaccinare i propri figli per difendere loro e chi non si è potuto vaccinare. Questa volta parlo a voi, adulti come me. Se non siete certissimi di avere avuto la varicella da bambini», scrive Burioni, «vi consiglio di vaccinarvi. Non per proteggere gli altri, ma perché – ve lo garantisco –, la varicella è una malattia molto contagiosa e prenderla da adulti è davvero qualcosa di molto, molto, molto spiacevole».

«Nel migliore dei casi – spiega il dottore – passate quindici giorni a grattarvi come i pazzi, nel peggiore possono accadere tanti guai, che non sto a elencare, ma che potete evitare con una semplice, sicura ed efficace vaccinazione. Se poi oltre a essere adulti siete donne in età fertile, ricordate che contrarre la varicella mentre si aspetta un bambino non è un guaio: è una tragedia. Poi vedete voi. Negli ospedali non mancano mai pazienti ricoverati, perché non si sono vaccinati e che stanno soffrendo pene dell’inferno a causa di una varicella: vedete voi se volete essere uno di questi». (r.a.)

