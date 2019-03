Bolzano Vicentino, morto bimbo di 16 mesi con meningite

Condividi

Non ce l’ha fatta il bimbo di 16 mesi di Bolzano Vicentino ricoverato ieri in gravissime condizioni all’ospedale di Vicenza per una meningite fulminante. I genitori del piccol Riccardo hanno autorizzato l’espianto degli organi. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo tranquillizzando allo stesso tempo le mamme e i papà dei compagni di asilo del piccolo: la meningite contratta è un’infezione da pneumococco non contagiosa. Il piccolo del resto era in regola con le vaccinazioni. (a.mat.)

Fonte: Il Corriere del Veneto

