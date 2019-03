Finto matrimonio in chiesa per sfilata, Patriarca Venezia: «inaccettabile»

Condividi

Linkedin email

Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia interviene su un caso che ha fatto discutere molto in queste ore. Dentro una chiesa, non sconsacrata, si è tenuto un evento di moda, una sfilata di abiti di matrimonio, arricchita da una messinscena con tanto di finto prete. Ad organizzarla, per raccogliere fondi, l’agenzia “Sposarsi a Venezia“. Come riporta Giacomo Costa sul Corriere del Veneto a pagina 6, Moraglia definisce «inaccettabile» quanto accaduto alla Chiesa dei derelitti e parla di «profanazione». Anche l’Ire, istituto di ricovero ed educazione, che gestisce quella chiesa, fa trasparire un certo fastidio per la vicenda e sostiene che non era a conoscenza dell’uso che si intendeva fare di quegli spazi, ceduti in comodato d’uso. Ora il patriarcato intende fare luce sulle autorizzazioni.

«Ci dispiace di quanto sta accadendo in queste ore tramite la stampa – scrivono su Facebook i portavoce di “Sposarsi a Venezi”a -. Scolleghiamo quanto letto dai media tutte le personalità e tutti coloro che gratuitamente si sono messi a disposizione per la raccolta fondi che è stata destinata a due fondazioni. Non vorremmo che quanto è stato scritto dalla stampa e dichiarato da altri mezzo stampa andasse ad offuscare la spontaneità dell’iniziativa ed in particolare la generosità di tutte le persone, e sono tantissime, che hanno donato il loro tempo e che hanno presenziato e partecipato alla raccolta fondi. Questa iniziativa si è contraddistinta, negli ultimi anni, anche per le sue finalità benefiche – concludono – e non vogliamo che venga deturpata la sua spontaneità e genuinità».

(ph: Zapatastock – Shutterstock)