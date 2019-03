Sanità, pericolosa carenza di medici nei servizi di emergenza

Condividi

Preoccupante “crisi” di vocazioni. Il sanitario che lavora nel servizio pubblico è un soggetto a rischio, ma appartiene anche ad una categoria di lavoratori umiliata dalle scelte della politica e ormai fortemente a rischio per la propria incolumità. Eppure i sintomi ed i segni, tanto per rimanere nella terminologia clinica, a ben guardare c’erano tutti già da qualche anno. Correva l’anno 2013 ed essendo pieno agosto forse ai più era sfuggito il titolo di un noto quotidiano nazionale: “Guardia medica, concorso flop: solo 24 candidati per 200 posti”. Certo, si trattava della guardia medica territoriale, un lavoro che nell’immaginario del camice bianco attrae molto meno della mitica cardiochirurgia o delle altre discipline a maggiore valenza di potenziali guadagni e sicuri ottimi collocamenti nella scala sociale. Sono bastati solo sei anni, gennaio 2019, per leggere un altro titolo su un quotidiano del nordest del Paese: “Medici, in Veneto concorsi senza candidati”.

Per il concorso di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 81 posti, sono arrivate solo 12 domande di partecipazione; il concorso di Anestesia e Rianimazione ha registrato 19 candidati a fronte di 31 posti.In affanno soprattutto gli ospedali di provincia o di montagna, meno ambiti. E questo è un ulteriore aspetto del problema sul quale anche il Lazio dovrà fare i conti se la scelta politica sarà quella di mantenere la molteplicità dei punti di erogazione delle prestazioni sanitarie in una logica di campanile che contrasta pesantemente con la carenza di specialisti. All’ospedale di Camposanpiero, cittadina di 12000 abitanti in provincia di Padova, concorso per pediatri, 8 domande, 2 concorrenti, nessuno accetta.

Ma anche spostandosi in Lombardia la musica non cambia: all’ospedale di Cantù indetto concorso per chirurghi, sono state presentate 9 domande ma nessuno si è presentato. Un vero e proprio bollettino di guerra. Dunque scarsissima attrattiva per il lavoro in camice bianco nella sanità pubblica, età media avanzata, incremento del dato pensionistico ed impoverimento degli organici soprattutto a motivo del blocco del turnover del personale imposto dalle varie leggi finanziarie che si sono susseguite sin dal 2007. Se a tutto ciò si aggiunge la pessima programmazione ministeriale a causa della quale si è creato un saldo negativo di 3000 borse di studio, è chiaro che ogni anno migliaia di giovani laureati in medicina e chirurgia non possono fare altro che adattarsi ad ingrossare le fila della disoccupazione intellettuale oppure tentare la via della dignità e della fortuna all’estero.

Manca sicuramente una visione d’insieme se ci si è ridotti al punto da proporre nel Decreto Semplificazioni la modifica delle possibilità di accesso al concorso di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza aprendo la selezione anche ai laureati che non hanno conseguito la specializzazione in Medicina, purché abbiano maturato un’esperienza lavorativa presso i servizi di pronto soccorso ospedaliero. La crisi della medicina dell’emergenza è sotto gli occhi di tutti ormai e non solo per le notizie quotidiane di violenza a carico degli operatori. lI dottor Biagio Papotto, segretario generale nazionale della Cisl Medici, è una voce forte, chiara ed instancabile nel denunciare queste criticità. “Il medico dell’emergenza è gravato da enormi responsabilità: nel giro di brevissimo tempo deve fare una valutazione clinica, prendere una decisione, intervenire e stabilizzare il malato.

Una cosa splendida se hai negli occhi il George Clooney di ER o la Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy, un vero incubo si ti capita di guardare su youtube il recente episodio di Boscotrecase con l’assalto al Pronto Soccorso da parte di un’orda di familiari in cerca di vendetta per il decesso di una loro congiunta. I miei colleghi dell’emergenza hanno una responsabilità enorme peraltro non riconosciuta neanche economicamente, nè per la specificità di un lavoro che espone a denunce e ad atti di violenza, nè in virtù di un contratto di lavoro assente ormai da dieci anni e per il quale abbiamo lottato e stiamo lottando con le forme di protesta compatibili con la nostra deontologia e con l’obbligo di garantire i servizi ai cittadini».

«Se però queste sono le premesse e questa è l’epica narrativa – prosegue Papotto – appare subito ben chiaro il perchè i medici che ambiscono a specializzarsi nelle discipline legate all’emergenza sono più rari del Cigno nero di Taleb.

E poi c’è anche il rischio di rimetterci la pelle come argomentava il suo collega Luciano Cifaldi in questi giorni proprio su queste pagine. I nostri giornali quotidiani e i nostri telegiornali sono pieni di Tav e non Tav, primarie e secondarie, reddito di cittadinanza e migranti, caduta delle stelle notte di San Lorenzo a parte, e percentuali di ascesa o di calo nei sondaggi e nelle elezioni regionali. Continuiamo a dissertare di politica, attività nobile e peraltro redditizia in determinati casi, il derby Lazio-Roma è alle spalle ed anche WandaInter è alle spalle dei rossoneri. Argomenti frivoli ed argomenti tosti si alternano nei nostri pensieri ma scusate se ribatto a coppe e insisto sullo stesso punto: dobbiamo essere incisivi nel far capire che in gioco c’è la salute dei cittadini».

«Lavorare in sanità è cosa ben diversa dal lavorare in altri settori. Per evitare errori occorre essere preparati, aggiornati, la mente non deve essere distolta ed è necessario anche essere al meglio della forma fisica per reggere l’impatto di ore ed ore passate in sala operatoria, nei reparti o nei pronto soccorso. Il medico che lavora nel servizio pubblico è una categoria a rischio ma è purtroppo anche una categoria di lavoratori umiliata dalle scelte della politica e ormai fortemente a rischio per la propria incolumità fisica».

Vanessa Seffer per Nuovo Corriere di Roma e del Lazio