Via della Seta, Zoppas (Confindustria Veneto): «sì, ma proteggere nostri prodotti»

Si è discusso molto, ultimamente, e l’argomento tiene ancora banco, dell’accordo commerciale con la Cina, la cosiddetta “via della seta“. Il governo su questo fronte pare diviso, con il Movimento 5 Stelle nettamente favorevole e la Lega invece più cauta. Ma cosa ne pensano gli industriali veneti? Come riporta Nicola Brillo su La Tribuna di oggi a pagina 13, il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas si dice favorevole al Memorandum: «può essere una opportunità per il nostro export, essendo una delle poche armi di cui disponiamo per contrastare il trend negativo dell’economia interna». Ma, avverte Zoppas, se da un lato è positivo «accrescere le esportazioni del Made in Italy in Cina», dall’altro occorre fare attenzione a non «fornire un’ulteriore via preferenziale all’ingresso di merci cinesi nel nostro territorio: la nostra manifattura va assolutamente salvaguardata». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)