Congresso Famiglie, la “libido imbavagliandi” e il silenzio di Parolin

Il 15 settembre 2018 era il secondo dei tre giorni di quella kermesse itinerante a favore della famiglia tradizionale che porta il nome di “Congresso Mondiale delle Famiglie”. Ospitata a Chisinau, la capitale della Moldavia, la dodicesima edizione era lieta di far udire la voce di un esponente istituzionale di importanza planetaria: il segretario di Stato Vaticano, monsignor Pietro Parolin. Il prelato veneto, scrive Vaticannews, spiegò in quel frangente concetti non nuovi, per cattolici e non: «la cultura individualista, utilitarista e consumistica di oggi… indebolisce i legami familiari e finisce per considerare ogni membro della famiglia come un’unità isolata». Ergo, ne va difesa l’«integrità». Ineccepibile, storicamente parlando: dalla famiglia nucleare siamo passati ormai alla solitudine di massa (i single, come sono chiamate donne e uomini soli col solito anglismo edulcorante, sono in aumento tale che in Inghilterra hanno pensato di creare un ministero apposito), e in mezzo matrimoni fragili e precari, quando non convivenze più o meno disimpegnate ed effimere. Che poi tutto ciò faccia stappare lo champagne o sia fonte di desolazione, dipende dai punti di vista. Quello della Chiesa Cattolica, ancorata alla dottrina e al suo catechismo, non può vederlo che come un male morale, mentre un laico post-modernista, che non crede più neanche nell’idea di bene comune ma solo nella libertà dell’individuo, lo giudicherà ancora troppo poco, dato che per esempio nella Costituzione italiana resiste un pericoloso aggettivo, «naturale», attaccato alla parola famiglia (articolo 29).

Strano, o almeno così parrebbe ad una prima occhiata, che Parolin non abbia allora emesso fiato nella polemica megagalattica che sta montando da giorni in vista del tredicesimo Congresso, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo. Muto come un pesce anche il vescovo veronese, Giuseppe Zenti, uno che di solito non si fa certo pregare, se deve dire la sua. Avvenire, il quotidiano della Cei? Profilo rasoterra. E sì che anche un autorevole sacerdote di Santa Madre Chiesa sarà presente, nel fitto e contestatissimo parterre di relatori: don Fortunato Di Noto, prete che lotta sul campo contro la pedofilia. Ma un Di Noto non può fare primavera. Perché la coltre di silenzio delle gerarchie ecclesiastiche si spiega probabilmente con una motivazione molto semplice ma molto più alta, e tutta politica. Siccome quel palco parleranno il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, e il suo cattolicissimo braccio destro nonché ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, oltre che la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per non parlare del senatore Simone Pillon, autore di una proposta di legge che ha rinfocolato l’eterna diatriba cattolici-laici, é meglio stare alla larga da un evento troppo politicamente marcato. Guai a rischiare anche solo di apparire di parte, soprattutto di una certa parte (specie per chi deve rendere conto a un pontefice come Bergoglio, la cui linea diverge nettamente da quella, in genere definita “conservatrice”, che invece a Verona officerà un suo happening). Di qui l’indifferenza di Parolin come di monsignor Stefano Russo, segretario della Cei.

Chissà se a imbarazzare Vaticano e dintorni sono anche le accuse mosse da politici e giornali laici (in prima linea, tambureggianti d’indignazione, oltre a Repubblica quelli web, come Open e The Vision, così infoiati che nelle loro inchieste, ma guarda tu, non hanno citato la presenza fra i relatori di un Sammy Basso, forse arduo da classificare come reazionario retrogrado crociato oscurantista). L’ispirazione di fondo della tre giorni, in particolare su donne e gay, sarebbe «da Medioevo» sia per Monica Cirinnà (Pd), il cui cognome dà il nome alla legge sulla unioni civili, sia per l’intero Movimento 5 Stelle, consociato della Lega al governo ma sulla barricata opposta riguardo i temi etici e i diritti civili. Ora, cerchiamo di parlar chiaro: che siano o non siano fake news le notizie divulgate per contestare il convegno (alcune lo sono palesemente, come che Lucy Akello abbia promosso la pena di morte per i gay in Uganda – non era deputata al tempo – o che la nigeriana Theresa Okafor abbia mai detto che gli attivisti Lgbt sono in combutta con i fanatici islamici Boko Haram), ci risulta che in Italia vige ancora la libertà di pensiero, di qualunque pensiero, con l’unico limite del codice penale. Perciò se i convegnisti, concittadini o stranieri che siano, si azzardano a violare una sola delle leggi che tutti siamo tenuti a rispettare, devono patirne le conseguenze come chiunque.

Altrimenti, a maggior ragione chi dice di battersi per la libertà di vivere come pare e piace dovrebbe considerare pacifico che il fondatore dell’International Organization for the Family, lo statunitense Brian Brown, possa ripetere la sua opinabilissima fede secondo cui l’omosessualità é un peccato (del resto, la pensa o dovrebbe pensarla così anche un qualsiasi cattolico credente praticante e coerente, n’est-pas?). Idem per tutti gli altri. Come Silvana De Mari, medico e scrittrice che ribadisce che a suo avviso dall’omosessualità, che «non é una malattia» ma «un comportamento», si può «guarire» (sic). Persino per l’arciprete ortodosso russo Dmitri Smirnov, che sembra abbia usato parole apocalittiche contro le donne che abortiscono («assassine e cannibali»). Non perché le loro idee abbiano o non abbiano un fondamento – per chi scrive, non ne hanno mezzo – ma perché non c’é nessuno con il diritto di decidere per tutti cosa abbia un fondamento universale e incontestabile, “cattolico” – compresi voi, cari scienziati, che se potete avanzare pretese di oggettività su studi sperimentali e costanti statistiche, non potete ergervi a cassazione di un bel nulla sui nodi intimi e decisivi dell’esistenza, come l’amore, la morte, la scelta della maternità o della paternità, il senso della vita stessa.

Quel che non entra nella scatola cranica degli intolleranti di tutte le risme e fazioni è il significato profondo della libera espressione, in una democrazia che voglia dirsi veramente tale: o va fatta valere sempre, salvo quei casi d’eccezione che dovrebbero venire tendenzialmente azzerati (reati d’opinione: democraticamente un controsenso), o si apre il vaso di pandora dell’arbitrio, col rischio di far decretare alla maggioranza del momento cosa devono pensare la minoranza o le minoranze, che non vedranno l’ora di “vendicarsi” una volta che le parti si siano rovesciate. La democrazia, anziché come coesistenza di differenze, come dittatura del cinquantun per cento.

Nel merito, poi, possiamo disquisire facendo notte o dar sfogo al nostro degradante bisogno di liquidare ciò che non condividiamo, senza tentare nemmeno di capire. Eppure dovremmo provare a essere un po’ più aperti e illuminati. Per allargare la visuale, ancor più se i nostri interlocutori non sembrano esserlo altrettanto. Se io, poniamo, provo un’istintiva repulsione per chi ha un’idea di famiglia come tradizione cattolica vuole, ancor di più dovrei essere curioso di sentire le ragioni, o sragioni, di chi invece se ne fa banditore e paladino: per verificare in base a quali convinzioni e argomenti la vede così, soppesarle, valutarle, e magari avere la conferma che sono da rigettare e combattere. Ma senza sentirsi in diritto di delegittimarle a priori, malcelando una gran voglia di zittirle. Fra l’altro, quanto ai più radicali dei familisti militanti, non ci si dovrebbe scandalizzare più che tanto: mutatis mutandis, anche uno dei miti del movimento lgbt italiano, il tormentassimo e suicida Mario Mieli, nel suo libro “Elementi di critica omosessuale” del 1977 scriveva cose tipo «noi checche rivoluzionarie… possiamo amare i bambini, possiamo desiderarli eroticamente», ma chi sottolineasse la personale perversione dell’antesignano Mieli per condannare in blocco l’intero attivismo gay, che non l’ha mai fatta propria neanche lontanamente, cederebbe solo alla facile tentazione del pregiudizio che tronca ogni conoscenza.

La realtà é un’altra: sono, siete, siamo un po’ tutti accecati dalla certezza di avere la famosa verità in tasca, lasciandoci dominare da quella libido imbavagliandi che é un comodo e vile modo per far trionfare se stessi senza pagar dazio alla difficoltà del confronto e dello scontro. Poi, intendiamoci: uno può anche rifiutarsi a priori, dando di «sfigato» a chi non la pensa come lui e fine della storia. Ma se a farlo é un Luigi Di Maio che bada soltanto all’interesse di bottega per evitare il caso di stato e non litigare troppo col compare Matteo Salvini, si può capire. Se é un cittadino liberamente pensante e coltivatore del senso critico, che sarebbe il cittadino ideale di una democrazia se solo la democrazia esistesse davvero, lo capiamo meno. E mandiamo a quel paese lui, il laico, e la sua superbia vagamente masturbatoria. Preferendo comunque ascoltare, senza per questo approvarne le formule, la strega di turno.

