Venezia, Comune regala bandiera europea a studenti delle superiori

Ha preso il via ieri mattina dall’Istituto salesiano San Marco di Venezia l’iniziativa “Una bandiera per l’Europa“, il progetto promosso dal Comune per valorizzare la bandiera europea, coinvolgendo i cittadini, in particolare i giovani, nel processo di preparazione alle elezioni europee e stimolando la partecipazione attiva alla cittadinanza. A consegnare il vessillo agli studenti del San Marco, e delle scuole Luzzatti, Morin, Guggenheim, Parini e Pacinotti, è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che nei prossimi giorni farà tappa in tutte le 19 scuole secondarie di secondo grado.

«Con questa occasione – ha spiegato Damiano ai ragazzi – la Città di Venezia vuole incoraggiare la cittadinanza, in particolare voi giovani che rappresentate il nuovo elettorato, a votare il 26 maggio 2019 alle elezioni del Parlamento europeo». Lo spirito di partecipazione attiva dei cittadini verrà esteso a tutta la cittadinanza con la consegna gratuita della bandiera europea da parte dell’ufficio Europe Direct Venezia Veneto, nella nuova sede di via Spalti 28. I cittadini sono invitati a scattare una foto o realizzare un video da pubblicare su Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l’hashtag #EuropeDirectVenezia e taggando i profili social di Europe Direct. In alternativa, le foto possono essere inviate a *protected email* o via Whatsapp al 3458358360. (r.a.)

