Salario minimo, sfascisti d’Italia

In questi giorni è all’esame della Commissione Lavoro del Senato la discussione congiunta, in sede redigente, dei ddl n. 658 e n. 310, relativi all’istituzione del salario orario minimo. Entrambi i ddl prevedono un salario orario minimo «non inferiore a 9 euro all’ora»: il ddl 310, «al netto dei contributi previdenziali, cioè una retribuzione mensile di almeno 1.720,02 euro»; il ddl 658, «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», d’impossibile quantificazione non essendo precisato se si tratta dei soli contributi a carico del dipendente (circa il 10% del lordo) o anche di quelli a carico ditta (circa 30% del lordo).

L’ipotesi del ddl 310 determinerebbe un incremento dei seguenti minimi nei CCNL sottoscritti dai sindacati aderenti alla CGIL, CISL e UIL: Autotrasporti del + 31,99%; Industria Metalmeccanica + 31,22%; Terziario Confcommercio + 34,02%; Metalmeccanici Artigiani + 34,59%; Multiservizi + 52,51%. L’importo orario di 9 euro «si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all’aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori» (ultimo comma art. 6 ddl 310), con l’evidente risultato d’incrementare l’intero costo del lavoro delle percentuali sopraddette. Inoltre, il comma 3 dell’art. 4 del ddl 658, prevede «Gli importi sono incrementati sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo…», reintroducendo surrettiziamente la vecchia “scala mobile”, già bocciata dai fatti e nel Referendum del 1985.

L’adagio dice che “Le vie dell’Inferno sono lastricate di buone intenzioni” a significare che esse non sono sufficienti se non supportate dai fatti. Ebbene, il risultato di queste “buone intenzioni” sarebbe la perdita di quasi un milione di posti di lavoro (tutti quelli che oggi sono meno retribuiti), l’incremento di almeno il 30% del costo degli appalti pubblici e, inevitabilmente, l’aumento delle tasse e dei contributi che innescherebbero un’inarrestabile rincorsa prezzi/salari e l’impoverimento del Paese. Sfascisti d’Italia?

Franco Ravazzolo (Presidente ANPIT Veneto)

*protected email*

