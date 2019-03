Colomban (ex assessore M5S): «De Vito? Troppa burocrazia crea corruzione»

Condividi

Massimo Colomban, ex assessore veneto alle Partecipate della giunta Raggi, ha commentato così la notizia dell’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. «Fino a che ci sarà un ginepraio di leggi e burocrazia che rende complicato qualsiasi appalto ci saranno imprese che per snellire questi processi burocratici interminabili cercheranno di corrompere i funzionari pubblici».

«Adesso con la nuova legge “spazzacorrotti” di cui orgogliosamente sono stato uno degli ispiratori iniziali, proprio quando ero arrivato in Comune, lo spazio per chi vuole operare non in trasparenza è molto più ridotto – aggiunge -. Se qualcuno si rende colpevole di reati io sono totalmente dalla parte della giustizia e di chi farà, sempre di più, speriamo, lotta alla corruzione, che purtroppo è un vezzo in gran parte italiano». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)