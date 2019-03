Kayak e canoe tornano a Venezia: Tar annulla ordinanza Brugnaro

Condividi

Linkedin email

Kayak e canoe hanno diritto a navigare nei canali di Venezia. Lo ha stabilito il Tar del Veneto, accogliendo il ricorso della società “Venice Kayak srl” e annullando lo stop deciso dalla giunta Brugnaro con un’ordinanza nel luglio di due anni fa. Come riporta Elisa Lorenzini sul Corriere del Veneto di oggi, per i giudici amministrativi il Comune non può «decidere unilateralmente di adottare modifiche alla disciplina della circolazione in laguna senza chiedere i pareri prescritti dalla legge» a Magistrato alle acque, Autorità marittima e Ispettorato di porto.

Inoltre, «il provvedimento impugnato risulta caratterizzato da una motivazione generica e insufficiente poiché non si indicano le verifiche e gli accertamenti svolti in concreto dall’Amministrazione in base ai quali poter ritenere dimostrata la sussistenza del pericolo concreto per la navigazione». Per il Tar, insomma, Ca’ Farsetti non ha dimostrato che kayak, canoe, pattini e pedalò sono un pericolo alla circolazione. Dal Comune fanno sapere che la deliberà verrà riproposta seguendo le nuove indicazioni: «i motivi di sicurezza ci sembrano evidenti ma li riscriveremo meglio».

(Ph. Kavalenkau / Shutterstock)