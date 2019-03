Carraro (ex presidente Confind. Veneto): «il giovane industriale Rossi pontifica»

Condividi

«La discussione in atto sulle autonomie regionali sia più che altro un’arma di distrazione di massa». A dirlo è Alessio Rossi, presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, intervistato sul Corriere del Veneto in edicola oggi a pagina 18 in occasione del 32° meeting organizzato a Cortina d’Ampezzo dai comitati regionali di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. «Per questo – aggiunge Rossi – credo che dibattere sulle autonomie di questo o quel territorio rischi di distogliere l’attenzione da problemi più importanti, quali il lavoro, la disoccupazione, il Pil nazionale o il debito pubblico. Non vorrei mai vedere un’Italia a diverse velocità, con normative che cambiano a seconda di aree in concorrenza fra loro, mentre la competizione vera si svolge sui mercati globali e dovrebbe essere piuttosto un’Europa forte e coesa a dialogare con gli Usa o con la Cina».

«Cosa sarebbe il nostro sistema se ci mancassero loro? I giovani industriali quarantenni che arrivano in provincia a pontificare». È il commento caustico di Mario Carraro (in foto), presidente di Confindustria Veneto a metà anni ’90. «Come fa oggi sul Corriere del Veneto Alessio Rossi, romano, il loro presidente nazionale. Ammonendoci sui rischi che possono provenire dalle nostre autonomie sui problemi dello sviluppo e del lavoro. Passione sottolineata dalle scelte logistiche dei loro convegni, che guai a stare lontani da Capri, Santa Margherita Ligure e oggi Cortina. È su questo futuro che contiamo?».

(Ph: Mario Carraro / Facebook)