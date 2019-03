Meteo in Veneto: primo week end di primavera con il sole, poi il calo

Condividi

Sabato 23 e domenica 24 marzo secondo il bollettino Arpav in Veneto le temperature saranno moderatamente alte, con punte di 18 gradi. L’alta pressione porterà un clima mite e cieli sereni per il periodo nel primo week end di primavera, con venti deboli. A partire da lunedì invece le temperature segneranno un moderato calo e il clima si farà nuvoloso, con possibili precipitazioni piovose in pianura e nevose in montagna. Nella mattinata di martedì ancora possibili precipitazioni e temperature in calo. (t.d.b.)