Congresso Famiglie: «ci basta logo della Repubblica»

Gli organizzatori del Congresso delle Famiglie di Verona comunicano di aver rimosso il logo della presidenza del Consiglio dal sito, sostituendolo, come indicato dal premier Giuseppe Conte, con quello della presidenza della Repubblica e aggiungendo quello della Regione Friuli. «A seguito della diffida a usare il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiegano in una nota pubblicata su Facebook Toni Brandi e Jacopo Coghe (in foto), presidente e vicepresidente del XIII Congresso – ci è stato ora comunicato che dovremo usare come immagine del Patrocinio concesso dal Ministro per la Famiglia direttamente il logo della Repubblica Italiana: per noi si tratta di un felice guadagno, dato che quello è il più alto simbolo istituzionale e rappresentativo che il Congresso Mondiale delle Famiglie possa ricevere». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)