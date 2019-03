Salvini a Treviso, sinistra protesta: «porti chiusi al razzismo»

Condividi

Coalizione Civica per Treviso e il centro sociale Django hanno organizzato due manifestazioni di protesta, rispettivamente alle 11 e alle 17, contro la presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini nella Marca, a conclusione della tre giorni leghista “venetofest“. Sul palco per celebrare il Carroccio veneto anche il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e il presidente della regione Veneto Luca Zaia. «Noi vogliamo che il ministro Salvini sappia che la sua azione di governo non è condivisa da tanti trevigiani, come non è condivisa da tanti italiani» afferma in una nota l’esponente di Coalizione Civica Luigi Calesso.

«Il ministro dell’Interno è il primo artefice di una politica razzista e xenofoba che mira a creare divisioni e che alimenta i più beceri sentimenti di odio razziale, giocando senza pudore sulla vita di migranti e stranieri – spiega una nota pubblicata sulla pagina Facebook del centro Django, che ha lanciato lo slogan “porti chiusi a razzismo, sessismo e xenofobia” -. Prova ne è, qualora fosse necessario, il vergognoso balletto che si sta svolgendo in queste ore sul caso della nave Mare Jonio, lasciata per ore in balia del mare grosso e poi sequestrata, come se fosse un reato salvare delle vite. Il ministro per la Famiglia è colui che sta riconducendo il nostro paese al Medioevo sotto il punto di vista dell’uguaglianza dei diritti e sulle questioni di genere: dal decreto Pillon alla promozione del Congresso mondiale delle famiglie a Verona di fine Marzo, una tre giorni che vedrà riuniti associazioni e rappresentanti politici che hanno fatto della lotta contro i diritti delle donne e delle persone lgbtqi+ la loro ragione di esistenza, il ministro sta portando avanti una vera e propria campagna discriminatoria e di odio sui nostri corpi nel tentativo di legare sempre più la destra ai movimenti per la vita.

«Dulcis in fundo il governatore. Ha miseramente tentato di supportare le proteste oceaniche di Fridays for Future. Ma non sarà questo a redimerlo dalle sue colpe. Amministra un territorio devastato, con un’altissima mortalità legata all’inquinamento. Zaia è il promotore delle grandi opere devastanti e inutili di questa regione, vedi la Superstrada Pedemontana Veneta, l’araldo degli interessi di cavatori e grandi industriali a spese dell’ambiente e dei cittadini. Altro che difensore degli interessi degli abitanti del Veneto, il distruttore. Zaia – conclude la nota – rappresenta tutto ciò che deve essere fermato ora, per la vita del pianeta, per la vita di tutti noi». (t.d.b.)