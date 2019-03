Fake news sulla moglie, Zaia contro «leoni da tastiera»

Condividi

Un Luca Zaia decisamente irritato ha pubblicato un video contro chi diffondeva notizie false su sua moglie. Il presidente del Veneto ha fatto i nomi delle due persone e della pagina Facebook che nei giorni scorsi, in merito alla vicenda delle schede sanitarie negli ospedali, hanno scritto che la moglie del governatore è dirigente all’ospedale di Santorso (Vicenza), struttura che per questo motivo verrebbe favorita a scapito di quella di Bassano. «Mia moglie lavora come part time in un’agenzia assicurativa a Conegliano – spiega Zaia – andate pure a verificarlo. E vediamo se questi leoni da tastiera avranno il coraggio di scusarsi – aggiunge – perché io li denuncerò». Entrambi gli interessati hanno poi commentato il video di Zaia postato su Facebook chiedendo scusa. (t.d.b.)