Salvini a Treviso: «autonomia Veneto solo con questo governo»

Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini ieri sera era a Treviso per la conclusione della tre giorni leghista “Venetofest“, caratterizzata dallo spirito originario del Carroccio delle feste con grigliata e dato il contesto e la presenza del governatore Luca Zaia non si poteva non parlare di autonomia, nella regione dove tra comuni, province e regione la Lega è il partito più rappresentato.

«Lo dico chiaro: a questo governo non c’è alternativa, se vogliamo portare a casa l’autonomia, è l’unico che ce lo può consentire – ha detto -.Non si farà in poche settimane, ma è un passaggio storico, con Luca e Fontana (governatore della Lombardia, n.d.r.) ci sentiamo ogni giorno, ma ce la faremo. E il resto del Paese scoprirà quanto è utile a tutti, anche al Sud dove c’è voglia di lavorare di prendersi responsabilità». (t.d.b.)