“Veneto in ginocchio”, Protezione Civile: «via libera a piano interventi»

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, ha annunciato questa mattina da Padova il via libera al Piano di interventi nei territori colpiti dalla tempesta Vaia dell’autunno 2018 presentato la scorsa settimana da Luca Zaia a Venezia. «Non c’è tempo da perdere ora», ha commentato Zaia, ringraziando Borrelli e la Protezione Civile.

«Il coordinatore Nicola Dell’Acqua ha già provveduto a convocare per oggi pomeriggio i soggetti attuatori per procedere con l’attivazione di tutte le procedure per far sì che i cantieri siamo aperti prima possibile. La nostra montagna deve rinascere». Nel 2019 è prevista l’apertura di 350 cantieri per i quali il governo ha previsto un finanziamento triennale di oltre 927 milioni di euro, oltre 382 milioni da investire nel 2019. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Regione Veneto)