No aborto, Forza Nuova in piazza a Padova

Condividi

Linkedin email

Neofascisti contro l’aborto. Forza Nuova scende in piazza a Padova a ridosso del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona contro la legge 194. Obbiettivo della mobilitazione, scrivono gli organizzatori su Facebook, «è consolidare Forza Nuova come unica forza politica realmente anti aborto, aprire ufficialmente la campagna referendaria contro la Legge 194 e, infine, denunciare l’inettitudine del governo giallo-verde che nulla ha fatto sino ad ora per la drammatica situazione demografica in Italia».

(Ph. Forza Nuova Veneto / Facebook)