Caldo di primavera? Non durerà, ecco perché

Oggi e domani sarà un weekend di primavera caldo, con sole in tutta la penisola e temperature sopra la media. Anche in Veneto, secondo il bollettino Arpav le temperature di sabato e domenica saranno molto gradevoli. Cieli tersi e sgombri da nubi anche lunedì ma con temperature in calo. Da martedì i cieli si addenseranno invece di nubi a causa dell’arrivo di una perturbazione, con squarci di rovescio in montagna. E infine da mercoledì il maltempo calerà anche in pianura portando piogge. (t.d.b.)