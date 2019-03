Carenza medici in Veneto, Bisato (Pd): «non basta richiamare pensionati»

Condividi

Il segretario del Partito Democratico veneto Alessandro Bisato interviene sul problema della carenza di medici in Veneto. «Anziché andare a fare propaganda sul palco dell’ultradestra oscurantista a Verona, preferiremmo vedere il presidente del Veneto impegnato a risolvere i problemi delle famiglie e dei cittadini della nostra regione. Segnatamente quelli relativi alla sanità e alla ormai cronica carenza di medici- afferma Bisato in una nota -. Il problema non si risolve richiamando in servizio personale appena mandato in pensione, tanto più che il provvedimento è a rischio di impugnazione da parte della Corte dei Conti in quanto per legge non è possibile dare incarichi dirigenziali a personale in pensione e tutti i medici sono classificati dirigenza».

«Bisogna chiedere e ottenere dal governo lo stanziamento minimo per coprire il numero di borse di studio per gli specializzandi necessarie a coprire le voragini di organico. Per le 2.000 borse di studio – aggiunge Bisato – che coprirebbero il fabbisogno veneto servono tra i 45 e i 50 milioni l’anno per i prossimi 4-5 anni, cioè la durata dei corsi di specializzazione. C’è, in definitiva, la necessità di programmare il ricambio generazionale, azione avviata dal governo precedente con la legge Madia che aveva posto dei limiti alla carriera del medico dipendente in termini di anzianità e di incompatibilità. La Regione Veneto – sottolinea Bisato – pur di non ingaggiare un braccio di ferro con il governo amico è pronta a sostituire stabilmente i posti vacanti di medico dipendente con contratti a persone in pensione. Mi sembra il modo migliore – conclude Bisato – per evitare di affrontare un problema che puntualmente si ripresenterà nei prossimi anni con ancora maggiore gravità». Secondo CIMO, il sindacato dei medici, in Veneto mancano 1300 professionisti tra medici di medicina generale e specializzati, destinati a diventare 2.500 nel giro di pochi anni. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Alessandro Bisato)