Olimpiadi MIlano-Cortina, Zaia: «Veneto non ha problema posti letto»

«Nessun problema di ospitalità aberghiera, né tanto meno organizzativo». Lo sottolinea in un comunicato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a proposito della candidatura di Milano e Cortina alle prossime olimpiadi invernali del 2026 e in occasione della visita di oggi del Comitato olimpico internazionale. «È la Regione più turistica d’Italia – aggiunge Zaia – con 70 milioni di presenze e 16 miliardi di fatturato, con una buona parte di questi turisti che sceglie, in estate e in inverno, proprio le nostre vette e le nostre valli patrimonio dell’Unesco e gli impianti sportivi. Supereremo gli esami che il Cio si appresta a condurre col massimo dei voti, ne sono certo».

«Vorrei con l’occasione salutare e dare un benvenuto ai membri della Commissione di Valutazione del Cio che, da domani, partendo proprio da Venezia e da Cortina, avvierà il suo esame della candidatura Milano-Cortina – prosegue ancora il governatore – e dire loro che in Veneto troveranno ospitalità eccellente, strutture e infrastrutture già in avanzato stato di progettazione e realizzazione per i mondiali di sci 2021, oltre alla tradizionale e storica capacità organizzativa, logistica e la mentalità aperta e imprenditoriale di cui i veneti vanno giustamente celebri nel mondo intero».

Primo appuntamento sarà proprio quello nella città lagunare domani, lunedì 1 aprile, al Palazzo Grandi Stazioni alla presenza di Christophe Dubi, direttore per le candidature olimpiche del Cio, Giovanni Malago’, presidente del Coni e membro del CIO, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Presidente del Veneto. Ci sara’ anche Octavian Morariu, presidente della Commissione del Cio. La Commissione del Cio, oltre al membro rumeno, è composta in totale da altri sette figure. Due sono membri Cio, la norvegese Kristin Kloster Aasen, primo vicepresidente del comitato olimpico di Norvegia, e la cinese Hong Zhang, rappresentante della commissione atleti, campionessa olimpica a Sochi 2014 sui 1000 metri del pattinaggio velocita’. Gli altri cinque sono in rappresentanza degli stakeholder (il ceco Roman Kumpost, la tedesca Heike Groesswang, l’americana Marianna Davis, il sudcoreano Lee Hee-Beom e l’argentino Jose’ Luis Marco).

(ph: Imagoeconomica – Luca Zaia)