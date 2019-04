Smog, Legambiente: «Veneto regione più inquinata»

Condividi

Linkedin email

Secondo la classifica di Legambiente stilata nel rapporto “Mal’aria” sui livelli di Pm10 nelle città italiane nel 2019 il Veneto è già maglia nera per l’inquinamento atmosferico. Come riporta Il Gazzettino infatti in tutti i capoluoghi tranne Belluno sono stati sforati i limiti di legge. Rovigo e Verona sono le peggiori in Veneto e tra le peggiori in Italia per i livelli di smog. (t.d.b.)