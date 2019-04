Treviso, messaggi hot a detenuto: infermiera nei guai

Condividi

È stata multata e trasferita in un’altra struttura l’infermiera di Mogliano Veneto (Treviso) che aveva instaurato una relazione virtuale con un detenuto del carcere trevigiano di Santa Bona. La donna era riuscita a far avere un cellulare al 38enne suo coetaneo di Milano, dentro per tentata rapina di un bancomat. Con questo si scambiavano videochiamate a sfondo sessuale. Ora bisognerà attendere gli esiti delle indagini della procura per capire se ci saranno anche conseguenze penali per lei. (t.d.b.)

(Fonte: LaTribuna)

(ph: Shutterstock – Chaoss)