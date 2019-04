Vinitaly, Salvini: «chi ha dubbi su autonomia se li faccia passare»

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è a Verona per il Vinitaly e questa sera sarà a Lonigo (Vicenza) per la festa provinciale della Lega. Accolto in fiera Salvini ha parlato di autonomia, un tema molto sentito in Veneto. «Abbiamo lavorato come matti, i governatori hanno lavorato e il ministro Stefani ha lavorato – ha detto Salvini -. E’ ora di fare e di mettere il primo mattone perché é un passaggio storico che fa bene a tutti e non solo a Veneto, Emilia Romagna e Lombardia ma a tutta Italia. Se c’è qualcuno che ha dei dubbi – ha concluso riferendosi forse all’alleato di governo M5S o al presidente della Repubblica Mattarella – se li faccia passare perché c’è nel contratto di governo». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Matteo Salvini)