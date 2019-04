Vinitaly, Veneto solidale: 40mila bottiglie per vittime maltempo

Condividi

Lo stand del Veneto al Vinitaly è stato inaugurato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia assieme alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un pensiero particolare è andato alle zone colpite lo scorso autunno dalla tempesta “Vaia”. La “Magnum” inaugurale stappata è stata infatti il simbolo della riuscita dell’iniziativa #InsiemePerLaMontagnaVeneta, nata da un progetto di Bernardo Piazza per ricavare fondi da donare al conto corrente attivato dalla Regione in aiuto ai territori colpiti dal maltempo, per rimettere in sesto i terreni devastati dalla furia del Veneto. Grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori del territorio, sono state prodotte 40.000 bottiglie di spumante bianco, che verranno vendute a cura della sempre presente Associazione Nazionale Alpini, con il ricavato interamente devoluto al fondo della Regione.

«Non poteva esserci inaugurazione migliore, significativa e concretamente rivolta alla solidarietà – ha dichiarato il Presidente della Regione – con il vino, il prodotto di punta del Veneto, dedicato ad aiutare persone e territori che hanno sofferto un evento mai visto prima. Siamo orgogliosi che a questo momento particolare abbiano voluto esserci la Presidente del Senato e il Vicepremier e Ministro dell’Interno, a simboleggiare un’unità che abbiamo potuto toccare con mano nei giorni della tragedia. Ringrazio veramente di cuore anche tutti gli imprenditori che hanno preso parte a questo progetto». (t.d.b.)