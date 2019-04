“In carrozza”: Greta lancia il movimento delle vacanze in treno

Condividi

La giovane attivista per l’ambiente Greta Thunberg (in foto) questo venerdì arriverà a Roma… in treno. La 16enne che ha lanciato i “Fridays for future” in tutto il mondo, infatti, per viaggiare non utilizza mai gli aerei, in quanto mezzi altamente inquinanti. Come lei, anche la sua famiglia e altri 78mila svedesi hanno abbracciato la filosofia del movimento “Tågsemester” (Vacanza in treno), nato nel 2014 su Facebook.

Negli ultimi mesi, grazie alla campagna globale della giovane Greta, gli iscritti sono aumentati esponenzialmente. I luoghi di vacanza preferiti sono Francia, Spagna, Gran Bretagna e l’Italia, in particolar modo, la zona del Garda e Trieste con le spiagge del Friuli.

Fonte: Nuova Venezia

(Ph. Shutterstock)