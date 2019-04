Smog: Istat, quasi 4 famiglie su 10 percepiscono aria inquinata

Condividi

Linkedin email

Roma, 11 apr. (AdnKronos Salute) – Nel 2018 il 37,8% delle famiglie italiane percepisce inquinata l’aria della zona in cui vive (valore in aumento sull’anno precedente), mentre il 19,7% segnala la presenza di odori sgradevoli (in calo). E’ quanto emerge dall’edizione 2019 di ‘Noi Italia’ dell’Istat. Le famiglie del Nord-Ovest – spiega l’Istat – avvertono maggiormente il problema dell’inquinamento dell’aria; quelle residenti nel Lazio, in Puglia e Campania sono più preoccupate degli odori sgradevoli.