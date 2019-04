«Astemia? Malattia»: dopo Mahmood nuova parodia… per sobri

Condividi

Dopo la parodia di “Soldi” di Mahmood a tema prosecco, il trevigiano Matteo Del Puppo ha postato un nuovo video su Facebook, incantando tutti grazie al connubio tra bella voce e ironia. Questa volta il brano ripreso è “Dedicato a te” delle “Vibrazioni”, in cui Del Puppo scherza sulla guida in stato di ebbrezza, reato per lo Stato, e lui ne sa qualcosa data la recente condanna, ma un vero e proprio “dramma” per un veneto che deve uscire con gli amici cercando di salvaguardare poi la patente. Ecco allora che l’amica sobria che lo riporta a casa permettendogli di bere è un angelo che si merita (come minimo) questa dedica. «Magari fossi come te, di avere quella strana malattia che i veneti chiamano astemia – recita il brano -. Quanti soldi io risparmierei se bevessi solo acqua». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Matteo Del Puppo)