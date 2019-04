Politica, Finozzi torna con il “comitato Veneto autonomo”

Condividi

Il vicentino Marino Finozzi, ex assessore leghista della Regione Veneto, ex vicesindaco di Thiene ed ex presidente dell’assemblea veneta, a meno di un anno dalle sue dimissioni da consigliere regionale, torna in campo. Come riporta Giulia Armeni sul Giornale di Vicenza di oggi, non lo fa con un partito ma con il “comitato Veneto autonomo”. Un’iniziativa, spiega, nata spontaneamente da un gruppo di cittadini che vuole spingere il governo ad accelerare il processo di autonomia chiesta dai veneti con il referendum del 22 ottobre 2017. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Marino Finozzi)