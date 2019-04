Treviso, incidente sul lavoro: muore schiacciato da escavatore

Condividi

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Trevignano, in provincia di Treviso. Renzo Donà, autotrasportatore 42enne di Quinto di Treviso, è rimasto schiacciato da un escavatore durante le operazioni di scarico di un rimorchio. Secondo quanto denunciato dalla Cisl di Treviso si tratta del terzo lavoratore in 5 anni che perde la vita nella stessa azienda.

Nel 2016 un 52enne morì in circostanze analoghe, travolto da una ruspa. Nel 2014 un 54enne rimase impigliato con un braccio nel nastro trasportatore e trascinato nei rulli. In Veneto questo è il dodicesimo infortunio mortale occorso sul lavoro per cause di lavoro dall’inizio dell’anno. Il secondo in provincia di Treviso. (a.mat.)

